醫院裏畢業 菲癌生飆淚圓夢

1名被診斷出罹患血癌的菲國大學優等生，最近獲得大學生涯的最大驚喜：在醫院裏舉辦特別畢業典禮！同學、校長都出席，溫馨場面讓她淚灑當場。

20歲大學生「瑪雅」，是大馬尼拉地區黎薩技術大學的優等生，代表學校參加比賽得獎無數，特別是在「魔杖」競技運動方面，眼看今年就要從體能教育系畢業，不料1月開始身體變得虛弱，經檢查發現竟已罹患血癌！

3月是菲國的畢業季，然而瑪雅返回南部的家鄉住院治療，還有數個學分未能修完，能不能順利畢業，成為她最憂心的事情。

在菲律賓，許多人由於家貧無法完成學業，教育部資料顯示，只有43%的小學生能夠升上中學，在這43%當中又只有23%能進入大學，取得大學文憑在菲國是相當不容易的事。

根據ABS-CBN電視台的報導，校方於15日給了瑪雅最大的禮物！當她坐著輪椅被推出病房的一刻，她驚訝地看到學校同學、師長們齊聚在醫院大廳，掌聲響起時，瑪雅摀住嘴，眼淚奪眶而出。

家人和老師替她披上了畢業袍，由校長親自頒發畢業證書和績優獎牌。

瑪雅拿著麥克風說，「我面對著生命中的嚴峻挑戰，但我還是夢想著能夠順利畢業。」

校長說明，她所有的科目都有很好的成績，只缺3個星期的職場實習，「我們不希望看到4年苦讀付諸流水。」

瑪雅的同學們成立「Fight Maya」（奮鬥吧瑪雅）臉書專頁，為她募款治療，校方也承諾，等她病癒將聘請她到學校任職。

同學們送給瑪雅各式各樣的禮物，有玩具熊、卡片等，在大家的集氣祝福下，瑪雅表示會繼續與病魔搏鬥，迎接更美好的明天。1060319

(中央社)