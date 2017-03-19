醫院裏畢業 菲癌生飆淚圓夢
1名被診斷出罹患血癌的菲國大學優等生，最近獲得大學生涯的最大驚喜：在醫院裏舉辦特別畢業典禮！同學、校長都出席，溫馨場面讓她淚灑當場。
20歲大學生「瑪雅」，是大馬尼拉地區黎薩技術大學的優等生，代表學校參加比賽得獎無數，特別是在「魔杖」競技運動方面，眼看今年就要從體能教育系畢業，不料1月開始身體變得虛弱，經檢查發現竟已罹患血癌！
3月是菲國的畢業季，然而瑪雅返回南部的家鄉住院治療，還有數個學分未能修完，能不能順利畢業，成為她最憂心的事情。
在菲律賓，許多人由於家貧無法完成學業，教育部資料顯示，只有43%的小學生能夠升上中學，在這43%當中又只有23%能進入大學，取得大學文憑在菲國是相當不容易的事。
根據ABS-CBN電視台的報導，校方於15日給了瑪雅最大的禮物！當她坐著輪椅被推出病房的一刻，她驚訝地看到學校同學、師長們齊聚在醫院大廳，掌聲響起時，瑪雅摀住嘴，眼淚奪眶而出。
家人和老師替她披上了畢業袍，由校長親自頒發畢業證書和績優獎牌。
瑪雅拿著麥克風說，「我面對著生命中的嚴峻挑戰，但我還是夢想著能夠順利畢業。」
校長說明，她所有的科目都有很好的成績，只缺3個星期的職場實習，「我們不希望看到4年苦讀付諸流水。」
瑪雅的同學們成立「Fight Maya」（奮鬥吧瑪雅）臉書專頁，為她募款治療，校方也承諾，等她病癒將聘請她到學校任職。
同學們送給瑪雅各式各樣的禮物，有玩具熊、卡片等，在大家的集氣祝福下，瑪雅表示會繼續與病魔搏鬥，迎接更美好的明天。1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。