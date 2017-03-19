店家後方傳腐臭味 竟發現男子屍體

我要評比

淡水中正路一處店家，今天近中午時聞到一股腐臭味，隨後在店家後方空地發現一具男子屍體，立刻報警處理。警方查出死者為51年次的林姓男子。

淡水警方表示，目前還在聯絡林男家屬，初步採證無外傷，詳細死因有待司法相驗。1060319

(中央社)