生活成本高 畢業生留滬比例持續降低

中國大陸上海生活成本高，非上海戶籍、在上海就讀的大學應屆畢業生，畢業後留滬比例持續下跌，今年估計在60%至70%，最高時則為90%。

綜合新民網和東方網報導，越來越多非上海戶籍的應屆畢業生在考慮是要「堅守」還是「逃離」這座城市。

18日在上海舉行的大學畢業生就業招聘會上，上海市教育委員會人員表示，非上海戶籍應屆生留滬比例逐年降低，已從原先的近9成下降至6到7成，其中既有生活成本的考慮，也與外地提供較好就業機會有關。

很多招聘單位將大學生月薪定位在人民幣5000元（約新台幣2萬2500元）左右，大專生定位在4000元左右。

上海的大專院校中，外地生源的比例逐年增加，目前非上海生源已經占2/3，其中有超過一半是來自長三角地區，以安徽省最多，其次是浙江省和江蘇省。

過去，不管是上海戶籍還是外地戶籍的應屆生，大都願意在滬工作，江蘇、浙江等通常作為第二選擇。而現在，越來越多學生已經改變原有思維方式，將創業、落戶工作地轉為二線城市。1060319

(中央社)