不想賠婚友社錢 他出招逼退陸配吃官司

謝男不要婚友社媒介的大陸新娘，請求官員「不要通過會談」，女子最終未入境；事後謝上網說被婚友社騙提告，自己也吃上誣告官司。高院判謝男觸犯誣告罪，處4月徒刑，可上訴。

判決書指出，謝姓男子在民國96年與某婚友社簽立婚姻媒合契約書，繳交近新台幣30萬元的費用後，婚友社人員帶謝男去大陸相親，並與一名楊姓女子在大陸完成結婚登記。

不過，謝男認為楊女不是他所屬意的對象，因此向移民署面談人員稱，無法苟同與楊女見面的第二天，她就主動引誘進行性關係的行為，而且從相親、辦理結婚登記過程，覺得自己被下藥或施法術，很莫名其妙。

謝男向移民署官員說，因為與婚姻仲介有簽約，雖然這整個結婚過程有問題，他還是要提出入境來台申請，否則會被告毀約，「但希望你們不准通過本次會談」。

面談人員認為謝男和楊女無真正維持婚姻要素，建議不予通過會談，因此楊女無法入境來台。

事後，謝男向婚友社提出債務不履行損害賠償訴訟，遭法院判決敗訴確定，謝轉到網路部落格發文說，自己被婚友社所騙，「新娘不來台灣、錢也不退我」等語。

婚友社負責人看到此篇留言，對謝男提出誹謗罪嫌告訴，謝遭法院判處拘役30天確定；謝男不滿，也對婚友社負責人等提告妨害名譽等告訴，自己反倒也吃上誣告官司。

一審法院判謝男有期徒刑4個月，謝不服提起上訴；高等法院認為，謝男已知楊女無法入境來台的確實原因，是他和移民署面談人員的供述所致，也知道婚友社無詐欺犯行，卻還是對婚友社提告，具有誣告的犯意甚明，因此維持一審法院見解，駁回上訴。1060319

(中央社)