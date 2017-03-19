不想賠婚友社錢 他出招逼退陸配吃官司
謝男不要婚友社媒介的大陸新娘，請求官員「不要通過會談」，女子最終未入境；事後謝上網說被婚友社騙提告，自己也吃上誣告官司。高院判謝男觸犯誣告罪，處4月徒刑，可上訴。
判決書指出，謝姓男子在民國96年與某婚友社簽立婚姻媒合契約書，繳交近新台幣30萬元的費用後，婚友社人員帶謝男去大陸相親，並與一名楊姓女子在大陸完成結婚登記。
不過，謝男認為楊女不是他所屬意的對象，因此向移民署面談人員稱，無法苟同與楊女見面的第二天，她就主動引誘進行性關係的行為，而且從相親、辦理結婚登記過程，覺得自己被下藥或施法術，很莫名其妙。
謝男向移民署官員說，因為與婚姻仲介有簽約，雖然這整個結婚過程有問題，他還是要提出入境來台申請，否則會被告毀約，「但希望你們不准通過本次會談」。
面談人員認為謝男和楊女無真正維持婚姻要素，建議不予通過會談，因此楊女無法入境來台。
事後，謝男向婚友社提出債務不履行損害賠償訴訟，遭法院判決敗訴確定，謝轉到網路部落格發文說，自己被婚友社所騙，「新娘不來台灣、錢也不退我」等語。
婚友社負責人看到此篇留言，對謝男提出誹謗罪嫌告訴，謝遭法院判處拘役30天確定；謝男不滿，也對婚友社負責人等提告妨害名譽等告訴，自己反倒也吃上誣告官司。
一審法院判謝男有期徒刑4個月，謝不服提起上訴；高等法院認為，謝男已知楊女無法入境來台的確實原因，是他和移民署面談人員的供述所致，也知道婚友社無詐欺犯行，卻還是對婚友社提告，具有誣告的犯意甚明，因此維持一審法院見解，駁回上訴。1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。