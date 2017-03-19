桃捷369優惠票 明天開賣抽機票
桃園機場捷運4月2日恢復原價營運，針對通勤通學族推為了使北北桃沿線居民、通勤族推「369定期票優惠專案」，明天（20日）起，全線各車站詢問處開賣。
桃園機場捷運正式通車，目前半價優惠，4月2日起恢復原價，他們針對搭乘頻率高的通勤、通學族為對象，推出30天月票7折、60天雙月票65折、90天季票6折的「369定期票優惠專案」，此票卡採記名制，一人限購1張，在票卡指定的站間範圍內皆可不限次數搭乘。
「369定期票優惠專案」，最低優惠折扣6折起，明天（20日）起，民眾只要至各車站詢問處填寫「定期票申辦表」，選擇天期與指定起訖站，並繳交費用後，即可現場領取票卡。
桃捷也提醒民眾，由於桃園機場捷運通車首月（3/2~4/1）已實施單月全面5折，基於優惠折扣不重複的原則，請民眾於4月2日（恢復原價日 )起開始使用定期票比較划算。
桃捷說，20日起，民眾亦可到桃捷公司官網購買優惠定期票，網路購買程序完成，20天後可至指定車站領取票卡。而為了鼓勵通勤族多多申辦「369定期票優惠專案」，民眾於3月20至4月1日期間，只要於車站現場購買任一30/60/90天定期票者，就有機會享有桃捷公司推出的雙重好禮！包括普吉5日機票獎優待券及購票金額有機會由桃捷買單。1060319
(中央社)
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