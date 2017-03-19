歹徒取民眾訂票紀錄 假冒航空業者行詐

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刑事警察局今天指出，有歹徒假冒國內航空業者，以「操作錯誤，導致不慎升級成VIP會員」為由，要求民眾至ATM解除設定，從3月迄今警方已受理約20餘件，呼籲提高警覺。

刑事局指出，根據165反詐騙諮詢專線統計，今年3月迄今已受理20餘件民眾接獲假冒國內某行業者的客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致升級成VIP會員或購買定期、團體票」，要求至ATM前解除設定的詐騙案件。

警方指出，歹徒通常在撥打電話前，早已透過各種方法取得民眾購物資料，包括購買時間、網站名稱、購物金額及交貨方式等等，藉此卸除心房。

警方表示，曾購買機票的民眾務必提高警覺，若接獲不明來電務必「冷靜、查證、報案」，若撥入來電開頭含有「+」號，可能經過竄改，若沒有親人旅居國外，建議勿接聽。1060319

(中央社)