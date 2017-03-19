國防部預算受匯差影響 要補逾4億
國防部發言人陳中吉今天證實，國防部預算按預定作業規劃，但因匯率波動影響匯差，金額約新台幣4億7000多萬元，已依相關作業提報行政院以國防部年度預算第一預備金補足。
媒體報導，軍方高層透露，國防部去年度因為匯率波動而遭重大匯損，致使原本編列的預算金額不夠用，不足數額達到4億7494萬2000元，軍方向行政院提報以國防部年度預算的第一預備金來補足差額，已獲行政院同意備案。
媒體報導指出，軍方說，國防部提出動支105年度預算第一預備金的數額，總計為7億5500萬元，其中，4億7494萬2000元是用來補足軍購案匯差的不足款項，另外有2億8005萬8000元，則是因為陸軍「輕型、中型戰術輪車案」應付合約款項不足所致。1060319
(中央社)
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