UBA》台師大「雙塔」告別戰 期許學妹來年繼續拚

台師大王維琳跳投取分。（大專體總提供）

連續8屆打進UBA女子組冠軍賽的台灣師大，本屆無緣爭冠，陣中「雙塔」黃湘婷、王維琳面臨UBA最後一年卻沒能打進冠軍賽，遺憾難免，但她們仍打起精神，率領學妹在季軍賽繳出精彩表現，最終以76比61擊敗佛光大學，拿下季軍。

台師大黃湘婷尋找傳球機會。（大專體總提供）

「自己最後一年沒能帶學妹打冠軍賽，當然有些空虛與難過。」黃湘婷回想昨役不敵北市大，無緣冠軍賽，神情仍看得出落寞，她說：「即將畢業了，沒能再闖冠軍賽，真的很可惜。」

黃湘婷與王維琳為台師大奮戰6年，期間還包括隊史首冠與首度三連霸，為學校立下汗馬功勞，即將離別，兩人難免離情依依，王維琳說：「感觸還蠻多的，剛來的時候有很多厲害學姊，把她們的經驗傳承給我們，現在我們成為學姊，也把經驗傳承給學妹。」

王維琳進一步強調，她希望傳承給學妹的精神，就是比賽的「態度」，正如台師大雖只能爭季軍，仍要全力以赴，她說：「結果當然很重要，但過程更重要，最重要的就是延續我們隊比賽的態度，繼續努力。」

談起「雙塔」畢業後的台師大，教練梁嘉音認為，將是「重新開始」的契機，黃湘婷則強調，學妹們都來自HBL甲級名校，都具備一定實力，過去也許是「雙塔」坐鎮，才讓學妹沒有發揮應有實力，她說：「我相信她們很有潛力，未來能繼續為學校爭取好成績。」

(中時電子報)