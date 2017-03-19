首屆老衢國際海泳嘉年華 4／23崎頂海水浴場登場

我要評比

中華民國成人游泳協會4月23日將於崎頂海水浴場舉辦首屆「老衢國際海泳嘉年華」長泳活動，協會為了解海域狀況，19名協會成員上午試游約2千公尺，將做為長泳活動安全戒護籌備工作參考。

協會總會長洪光濱說，早期崎頂海水浴場就是民眾游泳、休閒好處所，近年因沙灘流失，底層岩礫大幅裸露，考量安全因素已無法開放戲水，協會經多次會勘評估海岸安全性，決定結合周邊景點舉辦海泳，希望能提升觀光。

海泳活動也響應體育署「運動i台灣」計畫，除2000m長泳外，還有開放水域400m自由泳競賽及SUP立式槳板體驗，是以水上嘉年華方式來辦理，提供全國喜愛水上運動選手、非選手以及沖浪者，一同開創老衢國際海泳的嘉年華會。

(中時)