富邦團隊薪資破億 50萬俱樂部成員追平中信

林哲瑄新球季提前換約，月薪來到55萬踏進50萬俱樂部。（中時資料照 林勝發攝）

富邦悍將球員薪水底定，團隊薪資破億，另外原本已經是50萬俱樂部的林益全、高國輝與胡金龍，加上提前換約的林哲瑄、複數年合約走到第2.5年的倪福德，薪水都來到50萬以上，全隊50萬俱樂部成員來到5人，追平中信兄弟。

富邦悍將月薪達50萬以上(含50萬)的選手共有5位，包含了林益全、高國輝、林哲瑄、胡金龍以及倪福德；20萬至50萬等級的選手，則有林琨笙、蔡明晉、羅嘉仁、黃勝雄、賴鴻誠、張建銘及林羿豪等7位；團隊共12位球員達到20萬以上(含20萬)月薪。

而原本最多50萬俱樂部成員的中信兄弟，目前同樣維持5位，分別是林智勝、彭政閔、周思齊、陳鴻文與鄭凱文，不過陳鴻文與鄭凱文還沒確定今年合約，但有望繼續維持50萬以上的高薪。

(中時電子報)