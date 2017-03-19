談舊愛周星馳那段情？ 朱茵：錯了就要放手

港星朱茵在節目上大談感情觀，提到「但錯了就要放手，要先學會愛自己。」（圖／取材自微博）

香港「不老女神」朱茵以周星馳電影《大話西遊》中的「紫霞仙子」打開知名度，但最轟動一時的是朱茵與周星馳有過一段情，但最後戀情無疾而終，近日朱茵上大陸節目《王牌對王牌》，她大談愛情觀，認為無論戀情如何，都要狠狠愛一次，並提到「但錯了就要放手，要先學會愛自己。」

朱茵在節目上談到感情觀，感性說：「無論碰見的那段愛怎麼樣，你還是要對得起自己，狠狠地愛一次，跌到滿身都是血、骨頭都碎了，都沒關係」，這樣才能置之死地而後生，朱茵這一席話不禁讓人聯想起，她曾談過3年情的舊愛周星馳。

朱茵也分享保養祕訣「如果妳自己照鏡子的時候，看見妳愈來愈美，妳是找對人了；如果找錯人，不用說了吧，大家心裡都知道，其實錯了就要放手」。提到丈夫黃貫中，朱茵泛淚表示，老公曾對她說「是我教他懂愛」，還放閃「只要他站在台上，我就知道他是唱給我聽的」，黃貫中也在微博曬恩愛「其實我經常唱歌給妳聽，只是妳睡著了，還有就是不用看鏡子，它們遠遠未能反映妳的美。」

(中時電子報)