守護鯉魚潭水質 環團陳情設立保護區

蠻野心族生態協會顧問張豐年建議政府盡早作「堰壩退機機制」，以免潰壩臨時措手不及。（盧金足攝）

包括台灣水資源保育聯盟等10多個環保團體今天到台中市府前場陳情，提出守護中台灣水源鯉魚潭訴求。（盧金足攝）

台灣生態學會理事長楊國禎憂心集水區崩塌的土石流，恐形成嚴重堆積問題。（盧金足攝）

水利署中區水資源局局長陳弘凷（左）說，鯉魚潭每天供大台中地區60萬噸的水，今年開始將監測系統擴及到上游，及時掌握水質狀況。（盧金足攝）

台中市府水利局主秘林志鴻（左）代表接下陳情書，強調劃設水質水量保護區及拆除事宜屬中央機關主管，將轉達中央檢討評估，共同為飲用水安全努力。（盧金足攝）

10多個環團今天（19日）到市府廣場陳情，爭取苗栗縣士林堰上游畫為水質水量保護區，要求拆除士林壩，改採低斜堰，灘地取水，守護鯉魚潭。市府水利局與中區水資源局代表接下陳情書，強調畫設水質水量保護區及拆除事宜屬中央，基於中台灣區域治理，將轉達中央檢討評估，共同為飲用水安全努力。

中科汙染搜查線秘書長徐宛鈴表示，鯉魚潭供應大台中一半用水，也供應部分彰化和苗栗地區，但鯉魚潭水庫集水區已畫設保護區，大部分的引水卻來自士林壩，士林壩開發卻管制，影響數百萬人飲水安全，要求台中市府和苗栗縣府及早畫為水質水量保護區。

台灣生態學會理事長楊國禎說，集水區崩塌的土石流形成嚴重堆積問題，尤其支流匯入主流時改變路線，沖刷邊坡造成惡性循環，質疑主流河床龐大工程施作，一遇崩積就全毀。

「就上淤下淘的後遺症，離槽水庫固然相對輕，但災害並未無端消失，應師法老祖宗智慧」蠻野心族生態協會顧問張豐年也建議盡早作「堰壩退場機制」以免潰壩臨時措手不及。

對此，台中市政府水利局表示，劃設水質水量保護區及拆除事宜屬中央機關主管，市府基於中台灣區域治理，將轉達中央檢討評估，共同為飲用水安全努力。

水利局說，台中地區用水主要由大安溪及大甲溪流域水資源供應，部分區域則由區域性地方水源供應。士林堰上游屬大安溪集水區，位於苗栗縣轄內，主要是為了引用大安溪溪水送往鯉魚潭水庫調蓄利用。

對於環保團體建議將士林堰上游周遭畫設為水質水量保護區，並將士林堰拆除，因屬中央機關主管業務，市府基於中台灣區域治理的立場，將轉達中央檢討評估，為飲用水安全共同努力。

水利署中區水資源局局長陳弘凷指出，鯉魚潭每天供大台中地區60萬噸的水，今年開始將監測系統擴及到上游，水質保護及時了解水質狀況，士林壩90%為1級環境敏感區，有效管理水源和水質，將來水質水保護區管制強度不能去管制土地利用，只能管制水質汙染的行為，針對是否畫設水質水量保護區，會與在水公司評估，最重要是保護鯉魚潭水質。

陳弘凷強調，準備將原來的水質監測系統擴及到上游，以便即時了解水質狀況，鯉魚潭地域飲水的水庫，水源從士林攔河壩來，假設士林堰有水質汙染發生，即不再取水，所以不會將汙染的水取到水庫來，機制建構完整，民眾可以放心，後續會再與環保團體努力。

(中時)