守護二仁溪！ 百餘人進龍崎牛埔巡禮
322世界水資源日，今年台灣水資源保育聯盟結合數10個團體，北中南19日同步舉辦守護水資源行動，首度將戰場拉到龍崎，百餘人巡禮牛埔農塘，凝聚反台南市龍崎區事業廢棄物進駐，以搶救二仁溪為主題，要求政府撤銷該興建案。
龍崎牛埔溪是二仁溪重要上游支流，因面臨事業廢棄物掩埋場進駐的威脅，今年首度成為守護水資源行動據點，包括台南市環境保護聯盟、台南市水資源保育聯盟、台灣水資源保育聯盟、台南市社區大學、龍船里反對事業廢棄物掩埋場自救會、龍崎反對事業廢棄物掩埋場自救會、台南市教育產業工會百餘人到場。
牛埔里長陳永和表示，財團欲於此開發有毒廢棄物掩埋場，將影響水源及灌溉用水，農作物也會受到汙染，更破壞景觀。尤其，掩埋場就在旁邊有誰還想來這全世界僅有3國才享有白堊地形，龍崎區牛埔農塘即是其一，呼籲大家一起來守護。
龍船里反對事業廢棄物掩埋場自救會高清南總幹事表示，歐欣環保公司要在牛埔農塘觀光區旁興建南區事業廢棄物綜合處理中心，位置正好在牛埔溪溪床上，掩埋場等於覆蓋住牛埔溪，而牛埔溪是二仁溪上游支流，將這麼大量的有害事業廢棄物掩埋在河川上游，將危及下游灌溉水與養殖用水安全。
(中時)
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