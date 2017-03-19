下水道爆燃工安意外 雄檢指揮開挖查原因

下水道爆燃工安意外，檢指揮開挖查明原因、釐清責任。(劉宥廷攝)

因該路段底下都是民生用的水、電及天然氣管線，為避免影響附近居民生活，開挖不敢大意，進度走走停停。(劉宥廷攝)

高市汙水下水道潛遁工程爆燃工安意外，檢方指示中油協調各管線單位現勘開挖；高雄地檢署主任檢察官曾靖雅表示，目前待開挖找出爆燃源頭，並將底層土壤、切割管線送驗，才能查明原因、釐清責任，因底下多為民生用管線，避免影響周遭居民，開挖格外小心，進度較慢。

雄檢主任檢察官曾靖雅、檢察官林恆翠在事發後勘查工地，曾靖雅表示，依管線圖資顯示，該處有欣高瓦斯、中油管線，但意外發生後，消防隊灌水搶救，18日須抽完水才能進入探勘，對於施工單位是挖到哪家管線，無法推測、確認。

檢方今早指揮下，中油、欣高、水利局及台電等管線單位到場開挖，不過，爆燃點疑似離工作井還有一段距離，往路中稍微開挖下就遇到中華電信管線；曾靖雅說，該路段地下管線非重石化管線，主要都是民生用的水、電及天然氣管線，為避免影響附近居民生活，開挖不敢大意，動用環境監測儀器隨時監控，進度走走停停。

工作人員中午不休息，一直開挖至今，仍還沒挖到4米深的管線、找到爆燃點；中油南區工程處長陳世宗說，現場疑似破損的是中油1條24吋天然氣管，該管線從鼎金連接到鳳山，長達8公里且已使用27年，會全力協助檢方偵辦與開挖。

(中時)