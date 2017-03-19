淡水老街店家後方飄怪味 查看驚見長蛆男屍

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林姓男子陳屍在淡水區中正路298號後方空地。（陳心瑜翻攝）

淡水老街店家19日早上11時30分許，因後門傳出陣陣腐味，查看後發現地上竟有具已經長蛆的男性屍體，趕緊報案。警方調查死者為55歲林姓男子，初步採證發現死者並無外傷，死因仍待進一步相驗釐清，並聯絡家屬當中。

目擊民眾表示林男是常露宿店家後方空地的街友，但林男身分、死因仍待警方進一步釐清。

(中時)