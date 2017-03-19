少年持槍販毒 獲利高達30萬

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彭嫌在汽車旅館前落網。（徐養齡翻攝）

改造手槍。（徐養齡翻攝）

警方起獲槍枝。（徐養齡翻攝）

新竹市警局刑警大隊17日兵分湖口、頭份，分別逮捕未成年少年持槍販毒，及彭姓毒犯持槍持毒案，共起獲2把改造仿金牛座手槍，毒咖啡包等，成果豐碩。

警方調查，綽號「小偉」的少年父母離異，國中輟學後在竹縣湖口地區網咖廝混，涉嫌向青少年販售毒咖啡包、K他命，近來與人結仇，向友人借來改造手槍防身，販毒所得達30萬元。

警方另在頭份某汽車旅館前，逮捕彭姓男子等3人持有安非他命及改造手槍。全案訊後依毒品、槍砲罪嫌移送少年法庭及苗栗地檢署偵辦。

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(中時)