棘手議題擺一邊 提勒森會習近平談合作
美國國務卿提勒森今天將棘手議題擺一邊，與中國大陸國家主席習近平同意在北韓議題上攜手合作，並在習近平友善談話下，結束上任以來首次出訪亞洲的行程。
華府一再要求中國大陸節制北韓核子與飛彈計畫，及決定在南韓部署先進飛彈防禦系統等舉措，皆曾激怒中國大陸。
法新社報導，美國總統川普17日就在推特譴責，中國大陸做得還不夠，未能節制毗鄰的傳統盟邦北韓。他也曾指控中國大陸採行不公平的貿易措施。
此外，北京也十分懷疑美國對台灣的意圖，因為川普政府計畫新一波對台大量軍售，此舉勢必也將激怒中國大陸。
不過，習近平與提勒森（Rex Tillerson）今天在北京人民大會堂會晤時，很有默契地將那些議題擱置一旁，至少在記者面前是如此。習近平說，提勒森付出許多努力，讓兩國關係順利進入新紀元。
習近平表示：「你曾說，中美關係只能是友好，對此我表達我的謝意。」
習近平說，他曾透過電話與訊息與川普多次聯繫，「我們都相信中美今後的合作，是我們共同努力的方向，我們期待建設性發展能進入新紀元。」
提勒森則回應，川普很期待增進相互了解，也期盼未來能造訪中國大陸。
提勒森說，川普「非常重視（他與習近平）曾進行的聯繫」。
提勒森表示，「他很期待透過未來造訪中國的機會增進相互了解。」
「我們透過進一步對話了解到，我們將達成更多共識，這將鞏固及強化美中關係，並且為我們未來合作關係定調。」（譯者：中央社周莉芳）1060319
(中央社)
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