加州象海豹公園 自然生態全新體驗

加州新年州立公園，每年吸引上萬遊客。除了罕見的象海豹奇觀，公園內豐富的海洋生物、野生動物和四季分明的美麗風景，成為北加州的旅遊景點。

位於舊金山金門大橋南55英里的斐斯卡地洛(Pescadero)市的新年州立公園（Ano Nuevo State Park），多年來已成了全美最大的北象海豹（NorthernElephant Seals）繁殖地及保護區。

公園領隊表示，1955年第一隻象海豹抵岸，6年後第1隻象海豹寶寶在此誕生。目前沙灘上共有300隻公的象海豹，900隻母的以及1400隻新生的象海豹寶寶。每年約有1萬隻巨大的象海豹陸續回到公園沿海生產，交配和換毛。

除了象海豹，許多鰭足類動物例如海獅、海狗、海獺與海豹，也固定來此地生產，因為不願被打擾，牠們都棲息在離海邊不遠的「新年島」上，遊客必須用望遠鏡才看得到。

這裡為什麼叫「新年公園」？領隊表示，1603年一名來自西班牙的探險家發現這塊擁有天然屏障的海灘，因為剛好是1月3日，探險家便以西班牙文的新年（Ano Nuevo）來命名。在此之前，印地安人已在此居住數千年，公園沿海的小島取名為新年島（Ano Nuevo Island)。

這塊佔地4000多公頃的自然生態保護區由海灘、山坡、草原、沼澤等不同的地理環境所組成。此外，離海邊不遠的新年島已成為海獺與海狗等海洋動物的繁殖區。小島不對外開放，只有特定人員才可登岸觀察研究動物生態。

公園領隊席爾柏曼(Nathn Silberman)表示，除了海洋生物，保護區內還有山貓、山獅、土狼、 鹿等許多野生動物以及禿鷹、爬蟲類（如蟒蛇），兩棲動物也活動頻繁。他說，這裡真是各類生物和動物的快樂天堂。

席爾柏曼提醒，想要看到象海豹玩耍與搏鬥的遊客，最好選擇天氣冷或是下雨天到此一遊，因為象海豹怕熱，所以天氣好的時候牠們多半一動也不動的在沙灘上曬日光浴。

除了象海豹，公園內奇特的花草樹木，各式各樣的大小動物和海洋生物，都已成為北加州獨有的自然生態。1060319

(中央社)