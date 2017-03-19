談判助陣 18歲男竟被自己人打死

屏東18歲林姓男子昨天為1件與自己無關的談判助陣，不料在亂中被槍擊死亡，屏東警方逮捕8名嫌疑人，調查後發現，林男竟是被自己人打死，而這場混亂造成自己人4傷1死。

警方表示，邱姓男子與綽號「丁丁」的男子兩夥人長期結怨，昨天凌晨雙方互約在河濱公園談判，邱男一方總計20人，分乘7輛車，在途中遇到對方的車隊，一路追趕，還開槍打錯自己一方的白色轎車。

警方表示，綽號「丁丁」男子這一夥人在被追趕中逃走，後來沒到河濱公園，結果，邱男一方到了河濱公園，看到車輛聚集以為是對方人馬，開始衝撞，混亂中1輛黑色轎車衝撞白色轎車後，又近距離對車內開槍，結果造成4人受傷，其中1槍正好擊中坐在後座林姓男子的心臟。

事發後，現場人馬才驚覺打到自己人，並急著將傷者送醫，但林男已回天乏術。

警方表示，林姓男子與邱男及「丁丁」並不認識，前晚跟朋友吃飯時被邱男這方人馬叫去助陣，沒有想到竟枉死。警方調查，現場有多人帶槍，其中有劉、邱2人開槍，2人辯稱只是對空鳴槍，警方已進行彈道比對，以確定是誰擊中林男。

全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例及殺人等罪嫌移送偵辦。1060319

(中央社)