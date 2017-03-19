掃除僵屍企業？陸振興東北要與東部對接

中國大陸東北地區由於國有企業占比高，導致「僵屍企業」現象受關注。中國大陸新一波的東北老工業基地振興戰略，明定東北三省與東部省市、東北城市與東部城市建立對口合作關係。

綜合中國大陸媒體報導，大陸國務院辦公廳日前印發「東北地區與東部地區部分省市對口合作工作方案」，明定遼寧省與江蘇省、吉林省與浙江省、黑龍江省與廣東省；瀋陽市與北京市、大連市與上海市、長春市與天津市、哈爾濱市與深圳市建立對口合作關係。

此方案也支持內蒙古自治區主動對接大陸東部省市，探索建立相應合作機制。

報導說，開展對口合作是實施新一波東北地區等老工業基地振興戰略的重要舉措，是推動東北振興與中國大陸「三大戰略」（一帶一路、長江經濟帶和京津冀協同發展戰略）對接融合的重要途徑。

這項對口合作方案目標是2020年取得重要實質性成果，建立起橫向聯動、縱向銜接、定期會商、運轉高效的工作機制，在東北地區加快複製一批東部地區的改革創新舉措，共建一批產業合作園區等重大合作平台。

大陸2003年曾進行東北地區等老工業基地振興戰略，2016年推動第二波全面振興東北老工業基地戰略。

不少大陸學者曾主張，東北要振興，必須敢於對僵屍企業動刀。

僵屍企業是指因獲得放貸或政府支持而免於倒閉的負債企業，也就是應該破產卻又靠舉債或政府資助而沒有破產的企業。

大陸學者曾研究指出，東北三省的僵屍企業造成大陸巨大的國有資產流失，關鍵是必須進行國企內部營運機制市場化改革，否則新的產能過剩、新的僵屍企業還會不斷出現。1060319

(中央社)