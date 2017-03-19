守護水資源 曾文溪旁百人接龍引水

環保團體今天同步在北、中、南舉辦守護水資源行動，台南場在山上區的曾文溪旁舉行。參加民眾以竹片接龍形成管路引水洗番茄，呼籲政府加強保育曾文溪自來水保護區，不可解編。

配合3月22日為聯合國訂定的「世界水資源日」，台灣水資源保育聯盟結合數十個關心團體，今天在各地同步舉辦守護水資源行動；包括守護翡翠水庫、鯉魚潭水庫、濁水溪、曾文溪、二仁溪及高屏攔河堰等環境。

上百名親子檔響應環保團體訴求，今天一起到台南的山上淨水廠旁集合，再轉往曾文溪畔。除了高舉標語大喊「守護曾文溪」、「守護玉峰堰」等口號，並讓每人手持剖成一半的竹子，以接龍方式從溪畔引水，到末端洗淨事先準備好的小番茄，希望大家體驗水資源得來不易。

台灣水資源保育聯盟理事長李建畿表示，台灣得天獨厚的秀麗山川，孕育了豐沛水量與茂密森林；但不當人為開發破壞，山林失去涵養水分海綿效果，讓台灣成為全世界排名第18缺水國家。希望政府單位珍不要為了開發造成河川嚴重汙染、水資源枯竭，把乾淨的河川留給下一代。1060319

(中央社)