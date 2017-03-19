飛彈快艇與漁船擦碰 海軍澄清未肇逃

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「光華六號」飛彈快艇昨天晚間與娛樂漁船「北洋號」在鼻頭角外海發生碰撞，海軍表示，沒有肇事逃逸。

海軍指出，發生碰撞當下光華六號立即停（人車），但在高速行駛中仍有約3節餘速，並非肇事逃逸，光華六號隨後也折返與北洋號併航。

海軍表示，期間並曾透過無線電呼叫對方，但並未收到任何回應，併航約20分鐘後，雙方各自返港，光華六號返回基隆港東5碼頭軍港，北洋號也順利抵達碧砂漁港。

海軍指出，光華六號右弦中後段受到輕微損傷，船上人員平安無恙。至於北洋號，據船長表示，船頭雖受到嚴重擦撞，船上包含4名船員和16名釣客共20人也無大礙。

基隆海巡隊昨天晚間7時27分接獲基隆漁業電台通報，「北洋號」在鼻頭角北方約9浬處與光華六號發生碰撞，基隆海巡隊隨即調派船艇趕赴現場，由所屬3555艇在船側戒護北洋號返港。

海巡隊表示，北洋號在昨天晚間8時50分順利抵達碧砂漁港，海巡隊同時通知偵緝組，並會同海軍相關單位前往海軍碼頭採證相關跡證。

海軍司令部今天指出，飛彈快艇與海釣船發生擦碰事件，海軍已完成初步行政調查，現由第三公證單位與海巡署調查中，有關責任歸屬，海軍尊重與負責。1060319

(中央社)