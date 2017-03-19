第四屆移民工文學獎徵件起跑 首獎10萬

移民工文學獎今年首度南下高雄舉辦，19日正式宣告徵件起跑。（林宏聰攝）

南台灣印尼移工樂團「NEW RAMESTA」登台表演，為第四屆移民工文學獎徵件起跑揭開序幕。（林宏聰攝）

高市新聞局長丁允恭說，這次邀移民工文學獎南下舉辦，展現致力於多元文化發展的高雄城市精神。（林宏聰攝）

以新住民、移工為對象的「移民工文學獎」，2013年發起，為台灣文學累積東南亞語言作品，但過去均集中在北部舉辦，今年高市新聞局特邀移民工文學獎首度南下，讓世界的「南方」與台灣的「南部」對話，為彼此找尋全新生命力。

「移民工文學獎」由四方報創辦人張正發起，邀新住民、移工及新住民子女，以越南文、泰文、印尼文、菲律賓文等文字書寫，首獎10萬元台幣，過去3屆均在台北市、新北市舉辦，今年首度到高雄。

市府今天下午舉辦徵文起跑記者會，邀南台灣印尼移工樂團「NEW RAMESTA」表演，前移民工文學獎得主，泰籍新住民金粉、印尼移工Abdul Mubarok也上台朗讀他們的得獎作品。

「母親囑咐不要輸給撒旦，只要在1個月內忍受半天的飢餓，剩下的11個月，就可以盡情的吃任何清真佳美的食物」，身為穆斯林的Abdul，寫下在台灣堅守齋戒月的心情，獲得第三屆移民工文學獎評審獎。他說，多虧這個文學獎，讓大家看到他們不是只會做苦工、低等的工作，也可以在很多領域展現才能。

第四屆移民工文學獎3月1日起至6月4日徵件，詳細辦法可上官方網站（http://tlam.sea.taipei/）查詢。召集人張正說，這個獎能辦下去最好，若沒有政府支持、企業贊助，辦10屆就停也沒關係，只求在舉辦文學獎、關懷移民工的過程中，展現台灣人的良善。

高市新聞局長丁允恭說，這次邀移民工文學獎南下舉辦，展現致力於多元文化發展的高雄城市精神，新聞局也將拍攝得獎者影片，在有線電視公用頻道播出。

他也在臉書發文表示，台灣南部的高雄，和世界南方的東南亞一樣，習慣性被忽視，「我們說高雄要做『南向的基地』，也不該再是帝國時代那種殖民前沿式的想像，而會是一段自我追尋旅程的起始點」、「透過這種自我認識與定位，找到新的機會」。

(中時)