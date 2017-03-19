郭台銘抱怨：中國大學生動手能力差

鴻海董事長郭台銘抱怨，中國大學教育與工廠的實踐有很大差距，大學生動手能力普遍不強。(資料照片/顏謙隆攝)

正在北京出席「中國發展高層論壇2017」的鴻海董事長郭台銘向大陸工信部部長苗圩抱怨，大學教育與工廠的實踐有很大差距，大學生動手能力普遍不強。苗圩對此回應，「還需要多給我們一點時間」，以逐漸彌補不足之處。

新浪財經報導，面對郭台銘的抱怨，苗圩回應，「『中國製造2025』有11個配套性文件，其中有一份文件就是製造業人才發展指南」。

苗圩表示，每年中國政府都要為近800萬大學畢業生的就業想辦法，但製造業需要具有動手能力、操作能力的高級技術工人卻極為缺乏。他稱，教育體制確實需要改革。「過去我們在學校學習前還要到工廠去實習，親自動手操作，現在很多學校已經沒有這個安排了，都是在紙上談兵」。

苗圩稱，必須要加大職業教育的培養力度，「中國不需要800萬大學畢業生都去做工程師、科學家，更大多數的畢業生是要從事生產工作的」。苗圩稱，「郭先生還得給我們一點時間，我們逐漸把弱點補起來，如果沒有一批掌握高技術實操的工人，中國要想建成製造強國，這也是一句空話而已」。

該論壇是由中國國務院發展研究中心所主辦，今年的主題為「中國與世界：經濟轉型和結構改革」。

(工商)