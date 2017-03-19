轎車疑超速失控自撞路樹 車身斷2截釀2死
南投縣國姓鄉台14線中潭公路柑林村路段，今天中午發生死亡車禍，黑色轎車疑超速行駛，自撞路樹，車頭全毀，車身瞬間斷成2截，2乘客卡在車內，國姓消防分隊據報，將2人緊急送醫急救仍回天乏術，是否酒駕正由警方調查處理中。
警方調查，位於國姓鄉柑林村往草屯方向的中潭公路台14線41公里處，今中午有輛來自新北市車牌號碼3380-EH的黑色轎車，疑因超速駕駛，在轉彎處失控，由內側車道衝向外側車道，擦撞路樹後，車身瞬間斷成2截，車頭留在外側車道，車尾則噴至路旁的空地；駕駛座安全氣囊爆開，車內血跡斑斑。
國姓消防分隊獲報趕至時，將卡在車內渾身是血的駕駛與乘客2名男救出，分別送往草屯佑民頭院及埔里基督教醫院急救，因人傷勢極為嚴重，到院時已無呼吸心跳，警方表示，送埔基急救的男子經抽血檢測，疑有酒精反應，是否為駕駛、酒駕，須進一步調查釐清。
(中時)
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