反對興建北宜直鐵 環團要柯P表態

我要評比

北宜直鐵興建與否近日又引發討論，台北市長柯文哲上任前曾拜會時任宜蘭縣長林聰賢，討論讓鐵路穿越翡翠水庫直達宜蘭。今上午環保團體在北市府前演出行動劇抗議，反對興建鐵路、破壞水資源，憂心影響大台北地區水質，盼柯文哲能聽環團聲音。

北宜直鐵開發計畫2006年就由交通部提出，卻因行經大台北水質保護區、9處斷層等衝擊，未通過環保署環評委員會，不過宜蘭仍有不少地方人士積極爭取，柯文哲與林聰賢也曾達成共識，認為北宜直鐵應走「速度最快路線」，若通過翡翠水庫有環保疑慮，可提數據出來討論。

今環保團體選在22日世界水資源日前，串連北、中、南數個團體表達訴求。台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，雪山隧道開發已造成翡翠水庫汙染，歷經10年才恢復，現在政府又要為改善國道五號交通壅塞，不惜破壞水源區，這種純經濟考量真的對嗎？

要健康婆婆媽媽團北部團長方金枝則說，翡翠水庫水質全國最好，政府不該為了商業利益、貪圖交通快速，讓水資源遭受破壞，影響百萬人用水，若水庫集水區保育不佳，未來面對更嚴峻的氣候變遷，恐出現嚴重的缺水危機。

草山生態文史聯盟理事長文海珍舉例，今年除了翡翠水庫水量維持在8成以上，其餘水庫都僅剩一半，除台北雨量較多，更關鍵的是翡翠水庫集水區保育做得較好，政府不該蓋鐵路破壞現狀。

翡翠水庫管理局副局長李延財最後代表接下陳情書，他表示，翡水局的職責是守護大台北水源命脈，對於水質的保護會不遺餘力，請各界放心。

北市府發言人劉奕霆則說，柯文哲認為這並非單一議題，應該從基隆河谷的交通整合計畫，包括北宜直鐵、汐止民生線、基隆輕軌、臺鐵運輸及國道公車幹線等來考量，對於北宜直鐵興建路線，柯文哲堅持專業問題、專業解決，沒有既定立場，希望能有專業平台來討論。

(中時)