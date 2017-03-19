環狀線跨台64線鋼箱梁 直播中吊掛完成

經過連續四週星期六夜間封路施工，環狀線跨台64線最後一根鋼箱梁，在臉書直播，破千人見證下吊掛完成。

為了讓民眾掌握環狀線最新進度，一同看見新北市的改變，新北市政府官方臉書粉絲團「我的新北市」，首度嘗試在今天凌晨直播，邀請市民、捷運迷直擊環狀線夜間施工 。

除此之外，若粉絲願意到場為工程人員打氣，捷運局提供50份雞排揪大家來「看吊梁、吃雞排」，最後在網路上破千人觀看，現場近百人圍觀，粉絲雨中吃雞排，工程人員私下驚呼「沒想到真的有人來看」。

新北市捷運局表示，工程施工地點位在板橋區民生路上，一共分四次施工，本次吊裝的鋼箱梁全長28.4公尺、重量114噸，事先己於地面組立完成，現場出動300噸及200噸的吊車各1台來完成這項作業。

捷運局說，安排在夜間交通離峰時段進行鋼箱梁吊掛、組裝作業，希望把對民眾的衝擊降到最低。

捷運局副總工程司林逸(群)於施工現場，為網友解答各式各樣的問題，網友Penny詢問環狀線何時可以通車？李姓網友詢問板橋車站站體何時可以開始安裝？

林逸(群)表示，環狀線預計民國107年底完工，完工後會進行試運轉及模擬演練，於完成穩定度測試通過初勘、履勘後就可通車；至於環狀線板橋站則目前正在趕工，必須等高架橋結構體完成合攏，橋面板完成後軌道就可接續進行施作。

網友對於凌晨能在電腦及手機前看見捷運現場施工紛紛表示驚呼，對工程人員辛勞表示感謝，認為要完成捷運建設是很不容易的事情。

此外，有網友逗趣地覺得主持人很可愛、口條清晰，更有人表示雞排能不能加辣？現在前來排隊的民眾在鋼箱梁吊起的那一刻也紛紛拿起手機拍照、錄影，更有熱心的民眾主動提供自己拍攝的縮時攝影給粉絲團的小編做參考。

捷運局表示，捷運環狀線的第一環未來完工後，從新店大坪林到中和、板橋、新莊將更加便利，且環狀線與機場捷運的新北產業園區站體連結，前往機場的民眾可以在該站轉乘，整體的通勤時間也可以做大幅的改善，新店大坪林到板橋約20分鐘、中和到板橋約15分鐘、板橋到新北產業園區站大約12分鐘。1060319

(中央社)