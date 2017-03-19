客戶要續約未授權簽名 業務幫簽吃官司

某健身俱樂部前賴姓業務，雖得到客戶同意續約的說法，但未經授權偽造客戶簽名代簽合約書；台北地方法院認定賴男偽造私文書，判處有期徒刑3月、得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

檢方起訴書指出，賴男為某連鎖健身俱樂部的北市分店前業務，他在民國104年1月與一名鄭姓客戶簽立會員合約書（月繳新台幣1288元）；賴男在105年1月向該名鄭姓客戶說，若重新簽立一份續約書，月費可便宜100元。

起訴書顯示，鄭姓客戶向賴男表示同意續約，但未授權賴代為簽名，未料，賴姓業務逕自在新的合約書上偽簽鄭姓客戶的名字，鄭姓客戶事後察覺有異報警處理，賴男遭檢察官起訴。

台北地院認為，賴男不尊重他人的權益及社會秩序，犯下偽造文書罪刑，實有不該，但考量他與鄭姓客戶以10萬元達成和解、坦承犯行，以及本案犯罪情節等，判處有期徒刑3月、緩刑2年。1060319

(中央社)