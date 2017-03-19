好朋友來前易怒 專家教你緩解
22歲女大生有嚴重經前症候群，月經來前易怒、暴躁。婦產科醫師表示，約2%女性有明顯經前症候群，除吃藥控制荷爾蒙，也可以靠運動、吃維他命B改善。
台北市立聯合醫院婦幼院區婦產科主任林姿吟收治一名22歲女大生。患者主訴從青春期開始，月經就很不規則，經常滴滴答答，尤其月經來前幾天情緒很容易被激怒、變得暴躁，月經來期間雙頰及下巴會長出爛痘。
林姿吟說，這些都是典型的經前症候群症狀，多數女性在經期前一週多少會有情緒低落、乳房漲痛、頭痛等症狀，這跟荷爾蒙波動有關，但些微不適不會影響生活。約有2%女性會演變成嚴重的經前症候群。
經前症候群讓女性在月經來臨前情緒會變得敏感、負面、低落，且易被激怒；生理上還經常伴隨乳房脹痛、頭痛等症狀，若另一半沒有察覺或體諒，很容易爆發口角，造成感情糾紛。
林姿吟表示，緩解經前症候群，可多運動，刺激讓人心情愉悅、興奮的多巴胺分泌；也可以補充綜合維他命，因含有維生素B6，可以鎮定神經，避免易怒。
有些患者會選擇吃避孕藥調整抑制雄性素的活性，降低皮脂腺過度分泌，改善因荷爾蒙不穩引起的青春痘問題。不過，林姿吟說，目前口服避孕藥種類很多，網路上提供資訊相當混亂，女性如需相關避孕資訊可上「避孕指引諮詢家」（http://www.8181.org.tw/）查詢。
林姿吟提醒，口服避孕藥並非每個人都適合吃，而且也不是每一種口服避孕藥都有改善春青痘及消水腫，加上口服避孕藥是醫師處方用藥，建議有需求的女性應直接尋求婦產科醫師協助，經專業評估後使用適合自己的避孕藥。1060319
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。