好朋友來前易怒 專家教你緩解

22歲女大生有嚴重經前症候群，月經來前易怒、暴躁。婦產科醫師表示，約2%女性有明顯經前症候群，除吃藥控制荷爾蒙，也可以靠運動、吃維他命B改善。

台北市立聯合醫院婦幼院區婦產科主任林姿吟收治一名22歲女大生。患者主訴從青春期開始，月經就很不規則，經常滴滴答答，尤其月經來前幾天情緒很容易被激怒、變得暴躁，月經來期間雙頰及下巴會長出爛痘。

林姿吟說，這些都是典型的經前症候群症狀，多數女性在經期前一週多少會有情緒低落、乳房漲痛、頭痛等症狀，這跟荷爾蒙波動有關，但些微不適不會影響生活。約有2%女性會演變成嚴重的經前症候群。

經前症候群讓女性在月經來臨前情緒會變得敏感、負面、低落，且易被激怒；生理上還經常伴隨乳房脹痛、頭痛等症狀，若另一半沒有察覺或體諒，很容易爆發口角，造成感情糾紛。

林姿吟表示，緩解經前症候群，可多運動，刺激讓人心情愉悅、興奮的多巴胺分泌；也可以補充綜合維他命，因含有維生素B6，可以鎮定神經，避免易怒。

有些患者會選擇吃避孕藥調整抑制雄性素的活性，降低皮脂腺過度分泌，改善因荷爾蒙不穩引起的青春痘問題。不過，林姿吟說，目前口服避孕藥種類很多，網路上提供資訊相當混亂，女性如需相關避孕資訊可上「避孕指引諮詢家」（http://www.8181.org.tw/）查詢。

林姿吟提醒，口服避孕藥並非每個人都適合吃，而且也不是每一種口服避孕藥都有改善春青痘及消水腫，加上口服避孕藥是醫師處方用藥，建議有需求的女性應直接尋求婦產科醫師協助，經專業評估後使用適合自己的避孕藥。1060319

(中央社)