2自小客相撞險衝進檳榔攤 民眾嚇壞！

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2部自小客車相撞，其中1部衝入檳榔攤騎樓。（廖素慧翻攝）

2部自小客車於今天凌晨在嘉義市民生南路與南京東街口相撞，其中1部自小客衝進路口的檳榔攤騎樓，巨大撞擊聲響嚇得民眾紛紛圍觀，車內2名男駕駛自行脫困，送醫急救，肇事原因正由警方調查中。

今天凌晨0時17分許，嘉義市湖內消防分隊獲報趕到車禍現場，發現朱姓男子與周姓男子各自開1部自小客車，不知何故2車相撞，地面滿是油漬，其中1部車子還衝入路口檳榔攤的騎樓，幸未波及檳榔攤主或其他民眾。

25歲朱男輕傷，不願就醫，30歲周姓男子，頭暈、胸部疼痛，意識清楚，救護車將他送往聖馬爾定醫院急救，警方正調查車禍發生原因。

(中時)