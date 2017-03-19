花博暖身！中市府花卉評比爭奇鬥艷

台中市府市政大樓花卉評比展示登場，提前為2018台中花博暖身。（盧金足攝）

市府農業局長王俊雄（左起）、市府副市長張光瑤、市議員張立傑等人到場賞花，對「花中之王」牡丹大為驚艷。（盧金足攝）

想欣賞花中之王的牡丹，想看60多種的火鶴花和玫瑰？市府與行政院農業委員會共同輔導神岡區農會，在台灣大道市政大樓惠中樓一樓中庭舉辦「2017花卉品種評比及展示」，以台中所產文心蘭、百合、玫瑰為主，並展出火鶴、玫瑰、在台栽培成功的日本牡丹，以及農民自行培育的樹蘭、文心蘭新品種首次亮相，提前為2018台中世界花博暖身。

市府副市長張光瑤、市府農業局長王俊雄、議員張立傑等人到場共襄盛舉，張光瑤表示，此次的展出讓平日剛硬的辦公廳堂，增添繽紛的色彩及花香，邀請民眾到市府大樓觀賞，讓全台灣看見中彰投所產的優質花卉，為2018台中世界花卉博覽會揭開序幕。

農業局說，展出的花卉合計超過1萬多株，以台中所產文心蘭、百合、玫瑰為主素材，還有60多種的火鶴花、玫瑰及30多種台灣栽培成功的日本牡丹，更首次公開展出農民自行培育的樹蘭、文心蘭新品種。

花卉展示期間並舉辦現場投票評比活動，邀請民眾踴躍為自己心目中最美的花卉品種投下一票。

王俊雄也希望民眾在觀賞時，感受到台中農業的嶄新面貌，未來將持續輔導農友進行育種研發，培育出更多特色優質花卉，提供消費者多元選擇；歡迎民眾從即日起至26日，平日每天上午8時至下午5時、週末延長至晚上9時，前往台灣大道市政大樓惠中樓一樓中庭，共享璀璨繽紛的花卉盛宴。

(中時)