被梁家榮敲全壘打 洪心騏笑：可能風很大
統一獅新秀洪心騏今天（19日）在熱身賽先發出戰Lamigo桃猿，前4局沒被敲安打，直到5局下先被朱育賢轟出陽春全壘打，同局再被梁家榮掃出陽春炮，他笑說：「可能今天風很大。」儘管如此，最終他仍以5局失2分的表現拿下勝投。
洪心騏在去年選秀在第8輪被統一獅選進，去年季後也參與冬季聯盟賽事，今年熱身賽起都以先發調整，今天掛帥出戰桃猿，前4局僅讓打者因1次保送上壘，沒有被擊出安打，他提到：「今天大致上狀況不錯，就是遵照捕手要的位置，投好每一顆球。」
然而投到5局下時，接連被轟2支陽春炮，單場被敲的2安都是全壘打，洪心騏提到，面對朱育賢時，自己球數落後，只能投好球，因此被敲全壘打，至於1出局後又被梁家榮狙擊，他表示：「那球離捕手要的高度差一點，但已經有破壞他的打擊動作，只是球還是飛出去了，很可惜。」他也尷尬地笑說：「可能今天風很大。」
進入個人首個完整球季，洪心騏盼以好表現爭取一軍先發，他說：「能在一軍先發是最好，但還是要看教練團怎麼安排，自己就是把教練交代的任務做好。」
(中時電子報)
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