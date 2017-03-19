台中區漁會第11屆改選順利 投票率34％

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台中區漁會昨天辦理第11屆改選投票，分別選出漁民小組長、副組長26人，以及會員代表35人，選舉工作順利完成。

台中市政府農業局表示，第11屆改選投票於台中大甲、大安、清水、梧棲及龍井區等20處選舉投開票所進行，開放具選舉資格會員投票，昨日下午完成開票作業，經統計參與投票總人數1533人、投票率34%。

(中時)