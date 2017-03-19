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台南麻豆獅子會 捐300顆住宅警報器助弱勢

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台南麻豆獅子會　捐300顆住宅警報器助弱勢
麻豆獅子會捐贈300顆住宅警報器供第二救護大隊轄區內弱勢民眾免費安裝。(第二救護大隊提供)
台南麻豆獅子會　捐300顆住宅警報器助弱勢
麻豆獅子會辦捐血活動，南市消防局第二救護大隊隊長陳博文也挽袖響應。(第二救護大隊提供)

台南市麻豆獅子會幫助弱勢家庭，今天除了在下營國小前舉辦公益捐血活動外，更樽節社務開支，購買300顆住宅用警報器，並由會長曾振哲代表捐贈給消防局第二救護大隊，提供二大隊轄區麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等7個區獨居老人、中低收入戶及高風險民宅使用。

第二大隊大隊長陳博文表示，住宅警報器一旦偵測到煙霧即可發出警報聲響，在火警發生初期相當有效，可提醒住戶甚至鄰居注意，第一時間逃生避難，大幅降低人員傷亡可能性，有效提升居住安全，在近期的消防救災案例上常可印證，也感謝麻豆獅子會義助。

(中時)

關鍵字：麻豆獅子會住宅警報器弱勢家庭
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