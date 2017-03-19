疑失業又罹癌 男夜闖工地上吊身亡
台中市沙鹿區中山路一處透天厝建案工地上午驚傳上吊自殺案，工地主任上班時，發現一名陌生男子吊掛在鷹架上，無生命跡象，警方協同救護人員到場，男子全身礓硬已明顯死亡。
警方調查，死者為59歲許男，與王姓女友同住在台中市北區，他因罹患大腸癌，於農曆年前動手術開刀，疑罹癌又失業，無力支付醫療費用及生活開銷，經濟壓力大，昨晚跑到工地內上吊輕生，今天上午8時許被工地主任發現，通報119。
救護人員到場檢視，男子全身礓硬已明顯死亡。案發現場為地主自建的透天厝工地，結構皆已完工，正在進行內部裝潢，警方勘查工地發現，該工地沒有裝設圍籬，死者應是昨晚跑到1樓，用童軍繩綁在靠牆鷹架上，上吊輕生。
死者女友說，本月16日男友出門後就失聯，昨晚連打好幾通電話，也沒人接通，直到早上接到警方電話，才得知噩耗。死者女兒則說，過年後就沒有跟父親連絡，不清楚爸爸怎麼會想不開輕生。
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(中時)
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