父嘆女兒無法管教 主動舉報吸毒

新北市板橋區61歲涂姓男子今（19日）清晨6時許向警方報案，指稱33歲的女兒可能吸毒，要求警方派員到家裡查察。警方到場，查扣到1顆安非他命吸食器上的塑膠球，內有安非他命殘渣，涂女也坦承吸食安非他命，警方遂將涂女帶回偵辦。

涂父說，過去女兒曾因吸毒導致精神發生狀況而送醫，希望法官能強制女兒戒治，因為他已無法管教女兒。

涂父表示，他發現女兒凌晨4時許突然出門，5時許回家後，他詢問女兒出門做什麼？女兒卻答非所問，而且神情恍惚，他懷疑女兒跑去吸毒，所以想檢查女兒包包裡的東西，拉扯間，包包掉出1顆像是吸食器上的塑膠球，然後他就向警方報案。

涂女坦承凌晨出門吸毒，但如何取得毒品卻閉口不答。偵訊後，警方依毒品危害防制條例將涂女移送偵辦。

(中時)