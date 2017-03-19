求歡遭拒 艾莉絲反駁有法國小王
艾莉絲日前在臉書自爆2年前已與日籍丈夫離婚，由於她去年帶著女兒梨梨醬移居法國，完全沒看見丈夫身影，加上當地物價高昂，孤兒寡母如何維生？也讓艾莉絲一度被質疑離婚原因與第三者有關。
艾莉絲自曝因文化差異不同，決定切了這段4年異國婚姻，早前她也曾在節目上自爆有房事不合困擾，表示丈夫因女兒在隔壁房，又嫌艾莉絲會「出聲」，所以拒絕求歡。
不過艾莉絲也因為2年後才公布離婚事實，加上去年帶著女兒移居法國，生活費來源令人好奇，被質疑在法國交了男友。據《蘋果日報》報導，艾莉絲經紀人澄清雙方都沒有第三者，艾莉絲平常省吃儉用，前夫也會給女兒生活費，而她自己還有經營網路平台，代理法國有機產品。
(中時電子報)
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