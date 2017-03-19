中市府舉辦農民大學堂 叫好又叫座
台中市政府農業局今年第3場農民大學堂課程，由講師蔡東纂講授安全高品質水果的產出技術，在中興大學圓滿落幕，近400人響應，深獲各地農友支持。
台中市政府農業局表示，農民大學堂從104年開辦以來，每月舉辦一場訓練課程，皆有近400人次響應，嘉惠許多農友及有心學習人士，也創造一個學習平台，提供大家交流農業經營所需技能。
農業局指出，3月也是許多果樹的自然開花期，去年由於暖冬效應，許多栽培管理須適時調整，講師細心講授各種情形適用的調整事項，提供農友參考，許多農友也加以請益，獲得好評。未來農業局將持續開設講堂課程，歡迎農友及有興趣的民眾一起學習農業知能。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。