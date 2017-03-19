中市府舉辦農民大學堂，叫好又叫座

台中市農民大學堂第3場課程報名大爆滿，很多民眾寧願席地而坐，進修農業知識，求知若渴。（圖／台中市府提供）

台中市政府農業局今年第3場農民大學堂課程，由講師蔡東纂講授安全高品質水果的產出技術，在中興大學圓滿落幕，近400人響應，深獲各地農友支持。

台中市政府農業局表示，農民大學堂從104年開辦以來，每月舉辦一場訓練課程，皆有近400人次響應，嘉惠許多農友及有心學習人士，也創造一個學習平台，提供大家交流農業經營所需技能。

農業局指出，3月也是許多果樹的自然開花期，去年由於暖冬效應，許多栽培管理須適時調整，講師細心講授各種情形適用的調整事項，提供農友參考，許多農友也加以請益，獲得好評。未來農業局將持續開設講堂課程，歡迎農友及有興趣的民眾一起學習農業知能。

(中時)