生態社子島規劃招標 總獎金達100萬元

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台北市社子島禁建已久，去年經投票後，定調為「生態社子島」。台北市工務局今天指出，為了鼓勵大家投入社子島規畫案，近日推出「生態社子島公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務案」，公開徵求社子島設計，總獎金高達100萬元。

公園處長黃立遠表示，生態社子島公園綠地系統景觀總體規劃案公告預算總經費為1370萬元，將以景觀總體規劃全區配置概念發想，研擬公園綠地系統總體景觀指導性設計準則，納入水綠基盤構想、海綿城市、低衝擊開發規劃、公園綠地景觀滯洪及重點景觀地區規劃等項目，其中國際競圖甄選將提供總獎金100萬元，得獎品機作為後續工程規劃設計的重要參考基礎與準則。

公園處園藝科科長蘇怡萍表示，本案邀請國內外景觀建築、景觀規劃、動植物生態、都市計畫、建築、水利工程、土木工程規劃設計等相關專業者參與投標，並搭配後續市府將持續積極進行防洪計畫、二階的環境影響評估審議及區段徵收審查等作業，同時主動推動上述作業以精實計畫本身，以利社子島早日解除禁建，邁向綠色社子島。

工務局表示，「生態社子島公園綠地系統景觀總體規劃委託技術服務案」已於3月8日上網公告招標，有意投標之廠商可上政府電子採購網下載相關招標文件。

(中時)