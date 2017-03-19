南橫傳工安意外 吊掛工人自40公尺高空墜落身亡
南橫公路傳工安意外！在南橫公路台東段178公里處進行邊坡保護工程的溫姓垂吊工人，今天中午不慎從約40公尺的高空墜落，送醫仍宣告不治；另外，長濱鄉也有1艘膠筏擱淺，失蹤的船主被發現時已死亡。
23歲的溫姓垂吊工人，是花蓮縣秀林鄉銅門鄉人，與父親同在南橫公路台東利稻段178公里處進行邊坡穩定工程，他們通常必須吊掛到數十高空，因此有「蜘蛛人」之稱號。
近中午即將休息時，溫員意外從40公尺高空墜落，頭部受重創，無呼吸、心跳，父親在現場目睹兒子發生意外，哀痛逾恆。
警消人員獲報後，先指導報案人給予直接加壓止血，並指導CPR，救護車趕抵現場將送往關山慈濟醫院，最後仍宣告不治。
關山工務段初步研判，溫員疑因取便當時，解開安全索，走向平台時不慎墜落，已緊急協助家屬處理善後，真正原因仍待調查。
另外，長濱鄉田組部落海邊，今天上午也發現1艘膠筏擱淺，船上1人失蹤，隨後由海巡82大隊在離齒草橋涼亭岸約100公尺海上發現，已無生命跡象，由另艘漁船拉起，送醫仍告不治。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。