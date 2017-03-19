南橫傳工安意外 吊掛工人自40公尺高空墜落身亡

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南橫公路178公里處，吊掛工人自高空墜落，不治死亡。（莊哲權翻攝）

南橫公路傳工安意外！在南橫公路台東段178公里處進行邊坡保護工程的溫姓垂吊工人，今天中午不慎從約40公尺的高空墜落，送醫仍宣告不治；另外，長濱鄉也有1艘膠筏擱淺，失蹤的船主被發現時已死亡。

23歲的溫姓垂吊工人，是花蓮縣秀林鄉銅門鄉人，與父親同在南橫公路台東利稻段178公里處進行邊坡穩定工程，他們通常必須吊掛到數十高空，因此有「蜘蛛人」之稱號。

近中午即將休息時，溫員意外從40公尺高空墜落，頭部受重創，無呼吸、心跳，父親在現場目睹兒子發生意外，哀痛逾恆。

警消人員獲報後，先指導報案人給予直接加壓止血，並指導CPR，救護車趕抵現場將送往關山慈濟醫院，最後仍宣告不治。

關山工務段初步研判，溫員疑因取便當時，解開安全索，走向平台時不慎墜落，已緊急協助家屬處理善後，真正原因仍待調查。

另外，長濱鄉田組部落海邊，今天上午也發現1艘膠筏擱淺，船上1人失蹤，隨後由海巡82大隊在離齒草橋涼亭岸約100公尺海上發現，已無生命跡象，由另艘漁船拉起，送醫仍告不治。

(中時)