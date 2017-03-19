喝茶配粥吃，台中舊城現在瘋這個

「十二月」是台中西區相當熱門的復古洋房庭園餐廳，以汕頭粥、茶飲為菜色主力，最近更到舊城區開設分店。（馮惠宜攝）

台中繼去年底台鐵高架化通車、火車新站完工後，緊接著台中公園日月湖清淤與柳川河岸再造等，舊城地景躍為熱門新地標，民眾除了已逐步翻轉對舊城區的刻板印象，也帶動中區人潮活絡。日曜天地更看好台中公園旁的泡沫紅茶商機，特邀以粥品、茶點聞名的「十二月」進駐，期待讓日曜天地的消費者在OUTLET，也能體驗台中在地的飲食特色。

「十二月」是目前台中首創復古洋房庭園餐廳，主打潮汕砂鍋粥品，成立一年多來一直深受喜愛懷舊風格與美食的消費者喜愛，因看好鐵路高架化及舊城新生計畫帶來的商機，加上肯定日曜天地深耕中區8年的經營優勢，首家分店近日於日曜天地正式開幕，「十二月」希望把創始店優閒園藝的用餐空間帶進「日曜」。

日曜天地也表示，台中的泡沫紅茶文化大約在1980年代盛行，包含第一杯的珍珠奶茶也是由舊城區崛起，演變至今人手一杯的手搖杯，台中公園附近的泡沫紅茶店更是歷久不衰，至今仍是人氣鼎沸，看好台中人的飲茶習慣與「十二月」的進駐，可明顯提升來客停留時間，預計可望帶動2成買氣。

因應日曜店的特色環境，「十二月」除了主打的砂鍋粥品與茶飲之外，也將會陸續開發特色飲品與茶食點心，例如南瓜栗子飲品等，而慶祝分店開幕，至3月19日前，加入日曜天地LINE好友，到日曜十二月用餐皆可享8折優惠。

(中時)