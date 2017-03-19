花千骨趙麗穎秀腹肌 陸網友風靡了

藝人趙麗穎日前在個人微博分享一張運動風寫真，還秀出緊緻有型的腹肌，不少粉絲驚呼「腹肌竟是川字」，還有人說，「請問這位叫趙麗穎的運動教練，你還需要學生嗎？我們都想報名。」

因主演「花千骨」等多齣大陸電視劇而走紅的藝人趙麗穎，17日在個人微博秀出一張不同於以往可愛柔美形象的照片，而是穿著小可愛，露出緊緻有型的腹肌，雙手的肌肉線條也是相當明顯，讓人眼睛為之一亮。

這張相片引發許多粉絲讚嘆留言說，「每天拍戲工作那麼忙，趙麗穎身材還保持的那麼好！」「有點川字腹肌的意思，看來沒少吃苦啊這姑娘」、「怎麼瘦下來的哇！」

還有網友說，「不得不說這組照片里的穎寶真是迷死人了呀！請問這位叫趙麗穎的運動教練，你還需要學生嗎？我們都想報名！」1060319

(中央社)