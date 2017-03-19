消費者名牌包不翼而飛 原來店長就是賊
台中市一名女子到一家個人髮型工作室消費後，發現自己放在休息室的名牌包及現金不翼而飛，警方據報調閱監視器查看後，發現是同一店面的童裝店女店長乘機竊走。
台中市警察局第四分局大墩派出所接獲報案稱，陳姓女子前往南屯區一家個髮型工作室消費後，正要付款時才發現，自己放在休息室的名牌包不見了，裡面還有小孩的學費現金新台幣1萬5000元，拜託警方協尋。
警方調查發現，髮型工作室與童裝店都在同一店面裡營業，經調閱監視器分析赫然發現童裝店女店長涉嫌重大，陳姓女子還曾多次詢問女店長，女店長態度自若，表示不知情。
警方指出，從監視器拍到的畫面，看到女店長拿走被害人手提包走出店外，過一會兒再走進店裡時手上已沒有拿東西了，而女店長還以為自己熟悉監視器的拍攝角度，認為犯行不會被拍到，警方要調閱監視器時，還不假思索立即答應，沒想到自己的行為全都錄。
警方指出，女店長到案後供稱因為自己先前遭友人騙走約80萬元，目前還獨自照顧小孩，經濟壓力大，才會一時起貪念竊走被害人的手提包，全案依法移送偵辦。1060319
(中央社)
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