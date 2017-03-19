林益全富邦薪水一哥 全聯盟僅次林智勝

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富邦悍將今天公布本季薪資，「神全」林益全獲得2年合約、本季月薪新台幣75萬元是全隊最高，全聯盟僅次林智勝的120萬元。

31歲的林益全職棒生涯進入第9年，曾3度拿下聯盟年度MVP，去年首次奪冠，本季以75萬元維持在悍將隊薪水一哥的地位。

悍將隊月薪50萬以上的選手，除了林益全75萬元之外，高國輝65萬、胡金龍65萬、林哲瑄55萬，倪福德也來到50萬等級。

而以全聯盟來看，中信兄弟林智勝月薪120萬元排名第一，林益全75萬排第二，接下來是中信兄弟彭政閔70萬，悍將高國輝、胡金龍65萬，兄弟周思齊60萬、悍將林哲瑄55萬，統一獅陳鏞基52萬、潘威倫51萬，Lamigo桃猿林泓育、王柏融都是50萬。

聯盟薪水前幾名的選手，全由中信、富邦兩大金控所屬的球團瓜分。兩大金控在開幕戰交手前，已經在薪資上暗中較勁。

兄弟鄭凱文去年月薪52萬、陳鴻文去年月薪50萬，不過到今天為止新球季合約還沒談妥，可能小幅加薪。兄弟隊還有外野手張志豪的薪水也還沒敲定，張志豪去年32萬，本季可望加薪。1060319

(中央社)