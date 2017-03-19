轎車撞路樹斷兩截 2男子慘死

南投國姓鄉今天中午傳出1起轎車撞上路樹的車禍，強大的撞擊力道導致車身斷成2截，車上的2名男子送醫後仍宣告不治。

南投縣消防局今天中午12時40分左右接獲報案指稱，南投縣國姓鄉台14甲線柑林村路段有轎車失控撞上路樹，消防局人員趕到現場，發現黑色轎車已經斷成兩截，車身已因強大的撞擊力道變形。

消防員趕到現場後，將卡在車內的2名男子救出，分別送往埔里基督教醫院以及草屯佑民醫院急救，但2人送醫後仍宣告不治。

南投警方指出，根據現場的跡證研判，黑色轎車疑似行經該路段時，因車速過快在過彎時失控，從內側車道偏移到外側車道，先撞上路旁的樹木，而強大的撞擊力道導致車身斷成兩截。

警方表示，由於車上的2人都已經死亡，他們正從斷裂的車身以及道路留下的輪胎痕跡等跡證，循線調查這起死亡車禍發生的原因以及經過。1060319

(中央社)