玄天上帝遶境顯神威 助警活逮刮刮樂大盜

年約五十歲、有多項竊盜前科的陳姓男子，昨天於彩券行竊取刮刮樂後逃離現場。台南市警六分局獲報後通報警網圍捕，陳某逃逸時正好遇上鹽埕北極殿的祈福遶境車隊，並受困車隊中，當場被警方逮個正著。

警方表示，陳姓男子看準刮刮樂可立即兌獎變現，佯裝欲購買彩券的顧客，前往各家彩券行趁機竊取刮刮樂，靠兌獎換取現金維生，曾分別在台南市南區、北區及高雄市湖內地區犯下多起刮刮樂竊案。

昨天陳某又到灣裡區某彩券行竊取刮刮樂後，騎機車一路往北逃逸，市警六分局獲報也立即通知線上警網攔截圍捕。當陳某逃到明興路、興隆路口時，正巧遇上鹽埕北極殿遶境祈福車隊，致陳受困車隊中。

鑑於警方也對廟會規畫專案勤務，附近交通崗部署大批警力，警網接獲通報後全部趕赴現場，陳某眼見大批警力趕到，只好乖乖束手就擒，最後在玄天上帝神轎前被警方逮獲歸案。

(中時)