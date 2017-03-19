原轉會明登場 原民團體：恐只是「聊聊天」淪空談

原民團體號召畫石頭。（陳宜加攝）

原民團體夜宿凱道抗議第25天。（陳宜加攝）

原民團體準備300多顆石頭。（陳宜加攝）

「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」明將於總統府召開首場會議，但原民對政府怒火高漲，原民團體不滿原民會日前公布的傳統領域劃設辦法，持續在總統府前凱道夜宿抗爭，迄今已經第25天，質疑原轉會只會淪為空談。

原民團體痛批，駐紮迄今近1個月，不見總統府或相關單位有任何人到場探視、理解原民訴求，蔡英文總統承諾對話，但淪為「你說我聽」、對外放話的虛偽，且原轉會無預算、法源或編制，不可能有實質改變，要求蔡英文表態。

「蔡英文，你不是局外人！」原民團體今天再度召開記者會，希望在明天原轉會前，獲得更多人關注。重申劃設辦法排除上百萬公頃私有地，造成傳統領域支離破碎、更是圖利財團，要求退回劃設辦法、原民會主委應下台。

關注團體「原轉小教室」日前也質疑，原民會一再重申，納入私有地將與個人財產權產生衝突，但原民要的是主權而非所有權、不影響私人土地使用，混淆視聽。政府迄今也尚未回應，反將爭議推遲至明天20日的原轉會會議。

前原民台長馬躍˙比吼直言「官逼原反」，他表示，政委張景森質疑「不能憑原住民口述歷史劃設土地」，與當年日本殖民台灣時的說法一模一樣。他也說，原轉會只是「諮詢」性質，也不期待總統有具體承諾，恐怕只是「聊聊天」。

原青陣成員撒丰安說，原有10多名原轉會委員反對畫設辦法，醞釀提案討論，卻遭施壓、已有12人撤簽。原民歌手巴奈也質疑，原轉會根本沒有調查權，「蔡英文說過的話就是一個騙字，但被騙一次就夠了，不會再被騙。」

東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒直言，蔡英文去年8月向原民道歉後就「了事」，劃設辦法有違原基法保障，若政府不處理，未來開發案將無法可擋，盼蔡英文勿忘當初對原民承諾。

原民團體今也號召群眾與藝術家到凱道「畫石頭」，讓更多原民存在的證據「石在」絢爛整個凱道。馬躍˙比吼說，政府冷處理，但原民立場堅定、不會退讓，將持續等待蔡英文回應與正視，「否則會有越來越多石頭和帳篷。」

(中時)