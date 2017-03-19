林心如17年前「床戲」被挖 表白張鐵林被拒絕

林心如和張鐵林在《還珠格格》飾演父女。(圖／翻攝自網路)

張鐵林和林心如在《新賭國仇城》有吻戲。（圖／翻攝自鳳凰娛樂）

林心如脫衣挑逗張鐵林。（圖／翻攝自鳳凰娛樂）

林心如和張鐵林在《還珠格格》飾演父女，不過近日有網友翻出兩人曾合作電影《新賭國仇城》畫面，片中還有段「床戲」，網友看了都直誇不愧是演員，演什麼像什麼。

《新賭國仇城》由吳奇隆、林心如、張鐵林、蕭薔主演，網友挖出其中一幕，林心如幫裸上身張鐵林處理傷口，她趁機向對方表白，還主動獻吻，不斷挑逗他，但張鐵林認為兩人年紀差太多，不為所動推開她，想不到林心如不死心，把衣服脫了躺床上露香肩，但張鐵林是正人君子，幫她蓋上被子就睡了。

要從父愛轉成情愛，林心如當時受訪時笑說：「她都還叫張鐵林皇上，想改都改不了」，但她認為不會有太大問題，慢慢調適就好，網友也大讚兩人不愧是演員，演什麼像什麼。

(中時電子報)