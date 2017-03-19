打造大新竹輕軌路網 竹市擬投入200億爭建

新竹市爭取「大新竹輕軌路網」納入前瞻基礎建設。（徐養齡翻攝）

新竹地區壅塞交通有解，市長林智堅積極規畫「大新竹輕軌路網」，盼透過綠色運具將新竹市舊城區、竹科、高鐵、竹北生活圈等4個核心區域連結，徹底解決交通問題，預計將投入200億元，創造城市新風貌。

新竹縣市生活圈緊密連結，竹科帶動驚人就業機會、房市奇蹟及經濟發展，不過交通壅塞問題也長期困擾著在地人，近來中央「前瞻基礎建設」特別條例可望於23日在行政院正式通過，林智堅規畫大新竹輕軌路網，盼納入其中「輕軌運輸」建設。

林智堅表示，經市府邀請學者專家共同討論，並透過立法委員柯建銘協助，「大新竹輕軌路網」計畫以環狀路網串聯「新竹舊城區」、「新竹科學園區」、「高鐵特定區」、「竹北生活圈」4個核心區域，預計投入200億元經費，將積極爭取行政院方的支持。

「解決長期交通壅塞問題！」林智堅深信，「大新竹輕軌路網」將以市民生活的角度思考，打破縣市藩籬，利用現有道路空間，規畫嶄新的平面和高架路線，對民眾交通運輸上不僅更為便利，也能有效紓解新竹地區壅塞的交通。

(中時)