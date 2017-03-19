查俄干預美大選 FBI局長將出席聽證會
美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）明天將出席眾議院情報委員會聽證會，委員會成員將詢及關於川普和俄羅斯的潛在關係，及川普指控前總統歐巴馬竊聽其電話一事。
法新社報導，數週來，這兩起爆炸性議題在共和與民主兩黨引發軒然大波，使川普政府難以平順展開任期，也引發各界不安和質疑川普陣營與克里姆林宮可能共謀干預大選。
柯米將在調查俄羅斯被控干預美國2016年大選的眾議院情報委員會公開聽證會上作證。
國家安全局（NSA）局長羅傑斯（Mike Rogers）也預定出席聽證會作證。
眾議院情報委員會曾公開指責莫斯科當局去年駭入民主黨全國委員會（Democratic National Committee），還說這些網路攻擊是為了協助川普勝選。
俄羅斯否認涉及駭客行為。
數個國會小組已就俄羅斯被控干預美國大選事件展開調查，包括對全國17個情報機構有監督權的參眾兩院情報委員會（House and Senate Intelligence Committees）及參眾兩院司法委員會（House and Senate Judiciary Committees）。
美國聯邦調查局也正在調查俄羅斯涉嫌干預美國大選一事。（譯者：中央社劉文瑜）1060319
(中央社)
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